¿Una rivalidad de nunca acabar? Al parecer las últimas declaraciones de Daniela Darcourt han desatado una gran polémica en las redes sociales. Y es que según los usuarios, Yahaira Plasencia y la exintegrante de Son Tentación, estarían usando sus cuentas de TikTok para enviarse distintas indirectas.

Así lo publicó el exconductor de televisión, Rodrigo González, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un par de curiosos videos de las artistas. “La Darcourt y la Yahaira... Guerra de indirectas”, escribió.

En dichas imágenes se puede ver primero un clip de la intérprete de “Señor Mentira” diciendo: “Mujer que no sepa cantar, otra le roba el micrófono, así es”, mientras que minutos después, la ‘Reina del totó' replicó lo siguiente: “Si no te caigo bien y todavía miras todo lo que hago, te mando saludos”.

Recordemos que Daniela señaló que la única manera que se junte con Yahaira es para tomar unos tragos y hablar sobre la vida, hecho que habría molestado a la pareja de Jefferson Farfán. “Un día la voy a invitar a tomar unos tragos, emborracharnos y aclararle: ‘hermana, puedes decirle a tu gente que ya pare la mano’”, reveló sobre cómo podrían “limar asperezas”.

Asimismo, en un ping pong de preguntas, Darcourt aseguró que ella no es como Yahaira y sí se toma fotos con todas las personas. “Dudan y cuando lo hacen las abrazo y les comento: ‘Tranquilas, no soy Yahaira Plasencia'. Yo saludo al de seguridad, al que vende comida, así me educaron”, señaló la cantante.

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia - OJO

