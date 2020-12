Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia se juntaron en la premiación de Radiomar 2020 en donde se animaron a posar para la cámara. De esta manera terminaron con los rumores sobre una posible rivalidad entre ellas.

La emisora radial compartió una fotografía en donde se aprecia a los dos salseras muy sonrientes y posando de lo más normal.

Foto: (Radiomar)

Cabe indicar que Yahaira Plasencia ganó la categoría ‘Mejor video’ por ‘Cobarde’ y Daniela Darcourt se llevo el premio a la artista femenina más importante del 2020, según Radiomar.

Recordemos que Daniela Darcourt es la salsera peruana más escuchada en Spotify con 32.3 millones de streams o escuchas en la plataforma.

“Me siento feliz y agradezco a todos los que me apoyaron. Este año no saqué ningún producto propio, pero tuve una colaboración con el gran maestro Tito Nieves y eso fue lo que me mantuvo. El 2020 fue muy difícil, pero soy la artista número uno en mi país”, señaló Darcourt en una reciente entrevista al diario Trome.

