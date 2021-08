Daniela Linares, la joven hijastra de Kenji Fujimori, de 24 años de edad, se pronunció en sus redes sociales por los cuestionamientos que recibió sobre su relación amorosa con el empresario pesquero José Cuadros Arenas, de 50 años

Como se sabe, la hija de Ericka Muñoz - esposa de Kenji - tiene una relación con el empresario pesquero José Cuadros Arenas, 26 años mayor que ella. Este romance salió a relucir luego que ambos fueran asaltados a mano armada en un restaurante de San Isidro.

El hombre de negocios resultó herido de bala en la pierna y fue llevado de emergencia a la clínica El Golf. A él le arrebataron su reloj marca Rólex valorizado en 20 mil dólares.

Tras el fuerte susto, Daniela Linares tuvo que tolerar las críticas por estar con un hombre mayor.

“¿Qué voy a hacer si no te gusta mi novio? Es mi novio, no el tuyo, me tiene que hacer feliz a mi, no a ti. Siempre van a criticar que por qué una está con alguien mayor (...) la gente siempre va a criticar, entonces lo único que queda es ser feliz”, respondió indignada.

“Mi novio dice que son sus exs”, agregó.

Luego pidió a sus detractores que en vez de criticar que ella esté con un persona que le dobla la edad, las personas deberían enfocarse en la inseguridad ciudadana del país.

“Se están saliendo del foco, lo único que importa es que me han asaltado en San Isidro, en un restaurante, le han disparado a mi novio y le ha podido caer la bala a otras personas que estaban en el restaurante”, sostuvo.

Los detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) San Isidro creen que los responsables del robo al empresario pesquero tienen que ver con la banda criminal venezolana “Los Malditos del Rólex”.

