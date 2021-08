Luego de que Jazmín Pinedo rompiera en llanto al recordar su ruptura con Gino Assereto frente a las cámaras de “Reinas del show”, Magaly Medina no dudó en comentar su inesperada confesión sobre su vida íntima.

“Jazmín Pinedo ha tenido una de esos, digamos, días de inspiración donde quiere confesarse”, expresó la ‘Urraca’, criticando que lo haya hecho por primera vez y exclusivamente para el programa de América TV.

Como se recuerda, en la última edición del reality de Gisela Valcárcel, la popular ‘Chinita’ expresó que había días en los que necesitaba la compañía de una pareja. “Necesito que alguien me reponga, venga, me abrace y me diga que todo está bien”.

Aunque la conductora de televisión afirmó que este sentimiento es normal tras varios meses de soltería, luego criticó a Jazmín por acudir a su expareja cada vez que se sentía emocionalmente inestable.

“Parece que en los días que ella necesita alguien que la reponga, creo al primero que tiene a mano es a Gino. Ahora entendemos porqué lo llama, es su premio de consolación”, manifestó Magaly.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, este comportamiento solo estaría ilusionando a Gino Assereto, pues es probable que piense que está reconquistando a su esposa y a la madre de su hija.

“Siente que la está reconquistando y, de pronto, un día Jazmín amanece de mejor humor y lo chotea. El pobre Gino se tiñe el pelo de azul, se pinta las uñas de negro, entra en un conflicto el pobre hombre...”.

Por último, le recomendadó a los exchicos realitys vivir el duelo de su separación por separado y a distancia. “Es lo más sano y lo mejor, pero allá ellos con su ‘dramón’”.