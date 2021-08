El participante de “Guerreros 2021″, reality de Televisa en México, Nicola Porcella, confirmó que ya no regresaría al Perú, pues planea instalarse forma permanente en tierras aztecas.

El exenamorado de Angie Arizaga respondió a sus seguidores cuando le preguntaron si volverá al Perú cuando termine el programa de Televisa.

“Terminando Guerreros, ¿te quedarás en México o te irás a Perú?”, fue la consulta de un fanático, a lo que él respondió: “Ya me quedo a vivir acá”.

De otro lado, Nicola abrió su corazón y reveló cómo está afrontando la depresión que padece, mientras está alejado de su hijo y de su familia.

“¿Cuándo pierdes tu fuerza de voluntad, cómo la recuperas?”, le preguntó un usuario en las historias de Instagram.

“Aunque no me crean, levantarme todas las mañanas es un reto para mí, tratar de superar la depresión no es fácil pero pienso en el amor de mi vida y saco fuerzas cada día de mi vida”, explicó el chico reality.

