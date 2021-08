El modelo Nicola Porcella abrió su corazón y reveló cómo está afrontando su depresión en México, país en el que ahora reside, mientras está alejado de su hijo y de su familia.

“¿Cuándo pierdes tu fuerza de voluntad, cómo la recuperas?”, le preguntó un usuario en las historias de Instagram.

El chico reality admitió que se trata de una lucha diaria, pero el amor por su hijo lo ayuda a continuar.

“Aunque no me crean, levantarme todas las mañanas es un reto para mí, tratar de superar la depresión no es fácil pero pienso en el amor de mi vida y saco fuerzas cada día de mi vida”, explicó.

Foto: Instagram Nicola Porcella

De otro lado, Nicola Porcella reiteró que no volverá a “Esto es guerra”: “Es el programa que me dio todo, pero ya pasó mi época ahí, ya no es lo mismo y todo pasa por algo. Estoy feliz por el momento que estoy pasando en México, así que totalmente descartado volver, pero siempre estaré agradecido”.

Foto: Instagram Nicola Porcella





