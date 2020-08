Daniela Luján se anima y opina sobre trayectoria de Belinda

La actriz, Daniela Luján, recordada en nuestro país por su papel en la telenovela "Luz Clarita", se animó a opinar sobre la trayectora de su contemporánea, la cantante Belinda. De igual modo lo hizo de Eiza González.

Daniela Luján habló sobre cómo se han manejado las actrices de su generación en el medio, luego de conquistar otros mercados que no sea solo la actuación.

“Brillan y son grandes estrellas, a lo mejor ese era el objetivo y a lo mejor lo han sabido un poco equilibrar, no sé si alguna vez se les ha salido de las manos, no somos tan cercanas para hablar de eso, pero a lo mejor era su estrategia, no sabemos, a lo mejor las dos partes las han manejado bien”, dijo Daniela Luján.

Asimismo, la actriz dijo que depende mucho de lo que cada uno desea en la vida y en su caso siempre ha sido consolidarse como actriz, aunque no tiene la misma fama que tiene Belinda.

“Yo creo que también depende mucho de qué objetivo tienes en tu carrera, no sé, estoy inventando, si quieres ser famosa a toda costa, no sé, te inventas un cualquier cosa y te vuelves famoso, pero mi objetivo en la vida es tener una carrera sólida y tener credibilidad como actriz. Yo me manejo muy honesta, entiendo que soy una figura pública pero yo cuento, lo que yo quiero contar”.

OJO CON ESTO:

Daniela Luján: actriz de "Luz Clarita" baja 10 kilos y ahora luce así (FOTOS)

Martín Ricca: ¿Qué fue de la vida del actor de 'El diario de Daniela’? [FOTOS]

¿Belinda podría ir a la cárcel? Esta es la razón por la que está preocupada

¿Recuerdas la telenovela 'Amigos x Siempre'? Cuentan triste detalle sobre el elenco

Cómplices al Rescate: Mira el emotivo reencuentro de sus actores [FOTOS]

HAY MÁS...