¡Terrible! Danna Ben Haim denunció a Jaime Cilloniz por intento de secuestro luego de haberla retenido por casi 15 minutos dentro de un ascensor.

Y es que la actriz hizo pública su denuncia con video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde evidencia el peligro al que estuvo expuesta cuando este sujeto no la dejaba irse del piso 11, a donde llegó por una equivocación.

“Recalcar que no entré al departamento nunca al señor, abrí la puerta que lamentablemente daba directamente al departamento y eso es lo que él vio. No puedo empezar a explicar la desesperación que sentí en el ascensor pues no había salida”, comenzó diciendo para América Espectáculos.

Asimismo, la joven artista comentó que pese a que ya puso la denuncia ante la Dirincri, las autoridades como la Fiscalía ni la Policía se han comunicado con ella para darle respuesta si detuvieron o no al sujeto. “No lo sé, me dijeron que se iban a comunicar conmigo, pero aún no recibo respuesta ni de la Fiscalía ni de la Policía”.

