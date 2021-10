En una reciente entrevista, la cantante mexicana Danna Paola comentó que admira el trabajo de la compatriota Nicole Favre, con quien ha trabajado hace unos meses en México, ya que la cantante peruana fue la artista que abrió su concierto.

“Me gusta mucho su proyecto y desarrollo como artista. Además estamos en la misma compañía. Creo que ha sido muy cool verla en mi concierto y disfrutar de su proyecto y de su hermosa voz”, expresó a Studio 92.

Por otro lado, recordó que la joven cantante fue su compañera de composición en sus últimos éxitos. “Estuvimos en sesiones de composición, donde la conocí. Hemos tenido la oportunidad de componer juntas y fue bonito verla también en esa faceta(...). Es super lindo. Estamos para apoyarnos”, acotó.





Además comentó que existe la posibilidad de que en un futuro puedan colaborar en una canción, ”“Why not?, es una chica joven, talentosa y con una voz preciosa. Tiene un corazón muy lindo. Creo que es muy cool compartir música y darnos la mano entre nosotras. Always”.

Quiere visitar el Perú

Danna Paola quien está promocionando su nuevo tema “A un beso”, se mostró interesado en conocer el Perú y no descarta una próxima visita como parte de su gira. “Yo quiero ir ya. Me muero por conocer Perú. Nunca he ido y visitarlo sería un sueño. Sé que tengo muchos fans por ahí y quiero conocerlos a todos. A cada uno de ellos” puntualizó la intérprete de Mala fama al medio local.

