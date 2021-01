Danny Rosales decidió pronunciarse sobre el show que dio hace algunos días en una calle del distrito de Villa El Salvador. Y es que en dichas imágenes se puede apreciar a los ciudadanos incumpliendo las normas de bioseguridad.

Decenas de personas no respetaron el distanciamiento social y hasta se aglomeraron para poder ver al humorista, quien mencionó que no había cometido ningún error.

“Haría un mea culpa si yo hubiera organizado el evento, pero no fue así, solo fui de invitado y no tuve contacto con el público. Trabajo en la radio y televisión, así que me hago la prueba cada 25 días”, manifestó.

Fue el propio Danny quien hace algunos días compartió en su cuenta oficial de Instagram un show que realizó en el mencionado distrito, sin embargo, el evento habría generado aglomeraciones de personas en medio de la crisis sanitaria que vivimos por el COVID-19.

