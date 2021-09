La actriz cómica Dayanita estuvo en el programa “Andrea” y contó cómo conoció a la única mujer con quien se acostó.

“Es una historia un poco alegre y un poco difícil. Yo la conocí a ella cuando estábamos bailando en la plaza, donde trabajábamos”, contó Dayanita.

Seguidamente, Dayanita reveló que esa mujer se enamoró de ella, pero a ella no le gustaba las mujeres desde niño.

“Nos pusimos a jugar la botella borracha. Éramos niños y nos pusimos a jugar y ahí hubo un beso y después como que Pamela se había enamorado de mí, pero a mí nunca me gustó las chicas y ella lo tenía claro”.

De igual modo, la actriz cómica contó que se acostó con la mujer solo en tres oportunidades y por la exigencia de su padre.

“Mi papá quería que yo esté con alguien, con una mujer, que yo sea su hijo varón. Pasaron cosas, momentos difíciles, pero después me logré enterar que estaba embarazada. Me habré acostado tres veces con ella y nunca me enamoré. Ella me dijo: te amo”.

‘Dayanita’, el popular personaje del elenco de “JB en ATV”, fue protagonista de una nueva edición del programa “Andrea”, donde llegó para someterse a una prueba de ADN y así determinar si en verdad tiene un hijo en la selva peruana.

