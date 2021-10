La actriz cómica Dayanita contó que luego de saber el resultado de la prueba ADN, el cual arrojó que no era el papá de un niño de 10 años, el menor visitó su casa y fue su último encuentro.

“No me siento muy bien. Ayer fue el último encuentro. Fue a mi casa, su mamá también. Perdón si ayer no pude venir”, le dijo Dayanita a Magaly Medina.

La actriz cómica reveló sentirse muy sensible aún, pues esperaba ser el padre de la criatura, que siempre pensó que era su hijo. “Lo quiero demasiado, para mí me es difícil hablar de él, me quiebro mucho. Quiero olvidarme, tengo trabajo y no pudo concentrarme”.

“Desde los 4 años me decía papá, él siempre me decía papá. No quiero que se entere eso (de que no soy su papá) porque va ser chocante”, acotó Dayanita.

Este miércoles en el programa “Andrea” se supo que Dayanita no era el padre de un niño de 10 años tras someterse a una prueba de ADN. El menor y su madre viajaron de Pucallpa a Lima para realizar el examen.

