Ya pasó más de un mes desde que Dayanita fue expulsada del elenco de Jorge Benavides y hoy ella decidió pronunciarse en el programa ‘Mande quien mande’, donde negó haberse crecido y aprovechó para marcar distancia con la ‘Uchulú’.

Antes del ingreso del comediante ‘Pepino’ al programa de Jorge Benavides, se especulaba que el reemplazo de Dayanita sería la ‘Uchulú’, motivo por el que ella decidió marcar su distancia: “Ay, no, jamás, no es competencia. Cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene su público, cada quien tiene su trabajo, pero yo la lanzo abajo”.

Pero Dayanita no se quedó ahí, decidió aclarar que ella tiene más seguidores que la ‘Uchulú’, no sin antes reconocer su éxito en Youtube como para no avivar las llamas de una posible pelea: “Yo tengo más seguidores que ella, en el Tiktok sí. Yo tengo más seguidores que ella en Instagram, ella tiene en YouTube, Depende de la plataforma”.

