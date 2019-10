Tras varios años fuera del país, Dayron Martin regresó al Perú para realizar una serie de conciertos, el cubano sorprendió con su presencia en el programa ‘Magaly Tv, la firme’, donde habló por qué Anelhí Arias Barahona no puede ver a sus hijas, además de sostener que no está de acuerdo con los shows de su expareja.

“Yo respeto la vida de ella y lo que hace, si fuese un trabajo como otro cualquiera, normal. Pero no estoy de acuerdo con que mis hijas vean esas imágenes, a mí no me incomoda como hombre, como persona, pero sí me incomoda que algún día sus hijas puedan ver eso, eso sí no me gustaría”, dijo al ver los shows de “alto voltaje” que la bailarina realiza en los night clubs.

Asimismo, hizo un mea culpa al asegurar que fue un error no dejar que la vedette se acerque a sus pequeñas.

“Ella es la madre de mis hijas, yo actué de una manera al bloquearla de cualquier sistema tecnológico. Pero ella tiene todo el derecho de verlas”, indicó.