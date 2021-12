Con la llegada de “Luis Miguel: la serie” en 2018, todos nos enteramos pasajes poco conocidos de la vida de El Sol de México, quien gracias a su talento logró consolidarse en la industria musical desde que era pequeño. Si bien, la audiencia resalta lo que pasó el cantante para alcanzar la fama, no duda en señalar que su padre Luisito Rey fue el verdugo en su historia.

Y es que, de acuerdo con la trama, su progenitor fue muy duro con él cuando el intérprete de “Ahora te puedes marchar” era tan solo un niño, algo que siguió haciendo durante su proceso de crecimiento, pues quería que el menor logre lo que jamás él pudo alcanzar. Como se sabe, Luis Gallego Sánchez, su verdadero nombre, fue un cantante y compositor español que durante la década de los 70 logró consolidar su carrera, pero al darse cuenta de las cualidades artísticas de su primer hijo decidió abandonar su propia carrera para centrarse en Micky.

Luisito Rey murió a los 47 años el 9 de diciembre de 1992 en Barcelona, España, llevándose con él muchos secretos, principalmente sobre la desaparición de su esposa. Respecto a su deceso se ha dicho que una neumonía fulminante acabó con él tras haber estado hospitalizado por varios días. Sin embargo, algunos aseguran que las causas reales de su fallecimiento fueron otras.

El cantante Luis Miguel en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 16 de enero de 2004 (Foto: HO / AFP)

¿CÓMO MURIÓ REALMENTE LUISITO REY?

Existen varias versiones sobre la muerte del padre de Luis Miguel. Conoce cuáles son:

UNA GOLPIZA LO MATÓ

Según la cronista Luisa Oceguera, en su libro “La historia detrás de Luisito Rey”, el papá de El Sol de México murió tras recibir una golpiza y no por causas naturales como se informó en un inicio. Incluso señaló que tiene pruebas.

“Me llamó mucho la atención, conforme a lo que yo investigué, que la muerte de Luisito Rey no fue natural y todo lo que hizo en la relación con Marcela [Basteri], yo creo que él fue su asesino. Según lo que investigamos, murió a consecuencia de una golpiza que le mandaron a dar las personas involucradas en su rastro. Tenemos el parte médico que lo avala porque llegó sumamente golpeado, eso es algo que no te explican en la serie ni en ningún lado”, dijo al programa radial “Todo para la mujer”.

Portada del libro “La historia detrás de Luisito Rey”, el padre de Luis Miguel (Foto: Planeta México)

POR EL SIDA

Javier León, en la biografía del cantante “Luis Miguel: la historia”, asegura que el progenitor del intérprete de “Culpable o no” murió como consecuencia de la vida desenfrenada de drogas, alcohol y mujeres que llevó.

De acuerdo con su versión, Luisito Rey terminó hospitalizado con un cuadro de anemia y desnutrición, pero lo que realmente acabó con él fue la neumonía tras una complicación del Sida que padecía, la cual habría contraído durante un viaje a Cuba en 1989. Se dice que el mal lo llevó a estar en coma, que después conllevó a su muerte.

Luis Miguel junto a su padre Luisito Rey, quien fue su manager (Foto: @luis_miguel_lmxlm / Instagram)

UNA SOBREDOSIS

Mario Vicente Gallego, hermano del propio Luisito Rey, dio a conocer que el papá de Luis Miguel falleció por una sobredosis, pues tenía problemas con las drogas, las cuales no podía dejar.

“A mí me llamó el doctor aparte, me dijo que le habían encontrado cocaína en la sangre. Entonces yo le dije al doctor que se le hiciera la autopsia, pero mi sobrino [Luis Miguel] dijo que no tenía tiempo, que tenía que irse para Brasil. Luis tenía alcohol y cocaína en la sangre, no dijeron nada y dijeron que era un virus hospitalario”, indicó a Ventaneando.

Con las diferentes versiones que se han dado, al parecer la muerte de Luisito Rey, así como la desaparición de Marcela Basteri, será un misterio.

La tutela de Luisito Rey sobre Luis Miguel se prolongó hasta 1988 cuando llegó a la mayoría de edad y decidió reemplazarlo como manager (Foto: @luismiguel_50 / Instagram)

¿QUÉ DIJO LUIS MIGUEL CUANDO SE ENTERÓ DE LA MUERTE DE SU PADRE?

Cuando Luis Miguel estaba de gira en Argentina se enteró del estado grave de Luisito Rey. En un video subido a YouTube se ve al artista en Luna Park dando un emotivo discurso, al parecer, tras enterarse del deceso de su padre.

“Quisiera disculparme de alguna forma por no tener la oportunidad esta noche de poder estar con ustedes como siempre he deseado estar, pero esta noche es una noche un poco diferente para mí (…), quisiera que me ayudarán esta noche para hacer una noche divertida, bonita porque la vida es divertida y bonita y hay que disfrutarla. Quiero desearles a todos los que están aquí mucha felicidad y que compartan todo lo que tengan con la gente que quieren, no mañana sino hoy”, dijo.

Al confirmarse la muerte de Luis Gallegos, el intérprete de “Hasta que me olvides” canceló sus conciertos y viajó a España para el funeral.