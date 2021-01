La serie de América Televisión, “De vuelta al barrio”, se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras viralizarse una escena donde presuntamente habrían caído en la transfobia. Todo se dio cuando Fiorella Florez interpretó a una mujer con una voz un poco más grave de lo común.

El portal web de espectáculos “Instarándula” fue el encargado de recopilar los pronunciamientos de las actrices Magdyel Ugaz y Fiorella Florez sobre este bochornoso hecho.

“Este personaje en principio era una chica que no era trans, que tenía una voz súper grave (...) La verdad jamás pensé en burlarme de la comunidad trans, en herir susceptibilidades. Yo hice el personaje lo mejor posible y sé que tal vez fue un error poder haber embarcado en este papel, sin pensar en eso. Nadie lo hizo con esa intención. Pido disculpas de todo corazón”, comenzó diciendo la exreina de belleza.

Por su parte, la popular ‘Teresita’ también se pronunció mediante su cuenta de Instagram y aseguró que con su trabajo busca sembrar humor, pero del bueno.

“Hubieron unas escenas en la serie donde trabajo, que fueron un error. No me quiero ir a dormir sin antes pedirte disculpas, sin antes decirte lo siento. Yo no estoy a favor de la discriminación y la transfobia es un tipo de discriminación”, expresó.

“Pido disculpas por eso. Quiero trabajar en un humor, y estoy segura que todo el equipo con el que trabajo, en un humor que construya, sume, nos haga avanzar, no en un humor que nos divida”, finalizó diciendo.

