La expareja de Shirley Arica, Rodney Pío, se mostró luego de que la modelo revelara en “Amor y Fuego” los “choques y fugas” con el futbolista Jefferson Farfán.

Rodney Pío dijo en claro que ya nada le sorprende sobre Shirley Arica, quien contó que salió con Jefferson Farfán antes que él estuviera con Yahaira Plasencia y después que terminara con ella. “No sabría decirte, ya nada me sorprende te lo juro, pero me da igual todo”, respondió para Trome.

“Es una raya más al tigre. Lo que haga con su vida no me interesa ni me importa”, agregó Rodney Pío quien dijo que lo que le molesta es que no piense en su hija cuando hace estas confesiones innecesarias.

“Claro que me molesta porque mi hija va a crecer, verá internet y entrará al colegio. He hablado con ella (Shirley), pero nunca va a entender, piensa que tiene 20 años. Ya tendrá que explicarle las cosas a nuestra hija más adelante”.

Tras asegurar que pone las manos al fuego por todo el mundo, menos por ella, indicó descartar saber si esos “choques y fugas” fueron cuando estaba con él. “No sabría decirte, ya nada me sorprende te lo juro, pero me da igual todo (...) Ni un hombre lo hace. Ella lo ve como si fuera un trofeo, pero debe ser su vacilón”.

