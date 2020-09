La modelo Paula Manzanal sacó cara por su amiga Sheyla Rojas, luego de que ella estuviera en el ojo de la tormenta luego de que su exrelacionista público mostrara los chats donde hablaban sobre el futbolista Luis Advíncula, con quien se besó en una reunión y hasta le invitó a España, viaje que se realizó.

A través de su cuenta de Instagram, Paula Manzanal reveló desde cuándo Sheyla Rojas y Luis Advíncula se conocen, descartando de que él la haya buscada por sus fotos que publica en las redes.

“Sheyla Rojas no va dejar mentirles que al señor Advíncula no lo conoce de ahorita, no lo conoce de un Instagram o que él le escribió porque vio una foto linda de ella”, dijo Paula Manzanal.

“Ellos se conocen desde hace muchos años, ella lo conoce desde Chiclayo, desde que jugaba en Chiclayo”, agregó la modelo, defendiendo a su amiga.

Además, finalizó su opinión, pidiendo a los cibernautas a que dejen la hipocresía. “Además chicos dejen la hipocresía. ¿Quién no quiere que nos dejen co**?”, cuestionó.

En las conversaciones Sheyla Rojas le dice a su exrelacionista público: “Si a este tenemos que sangrar porque tenemos que sangrar”, para luego pedirle que viajen los dos, porque ella sola no lo haría.

En otra conversación, Sheyla Rojas le comenta que Luis Advíncula la quiere ver. “Está que me quiere ver y justo le puse..pero tú estas muy ocupado. Dice que mañana ve lo de los pasajes”.

Pero la conversación no queda ahí. Seguidamente dice: “Esos coju*** yo siempre regia, que me mande flores, joyas, detalles”.

En la misma conversación, el relacionista público le dice que no de más y Sheyla Rojas añade: “Primero que se manifieste...pasaje, plata, shopping, paseos”.

Sheyla Rojas y su publicación antes de mostrarse los chat sobre Luis Advíncula

