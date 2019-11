La vedette Deysi Araujo será la nueva invitada del sillón rojo de El Valor de la Verdad.

La pelirroja fue invitada al programa Válgame donde presentaron un informe sobre su evolución, es decir, cuánto ha cambiado a lo largo de estos años.

Deysi Araujo se mostró sorprendida por las fotos de cuando era muy jovencita y dijo sentir “nostalgia” por esas épocas.

“Esas fotos me traen nostalgia, tenía el cabello ondulado, tenía 14 años, era gordita”, contó.

Acto seguido, Deysi Araujo contó que sí se ha operado e hizo una lista de las cirugías que se ha hecho.

La bailarina dijo que se sometió a una liposucción y un aumento de busto. Ella dijo que en su trasero solo se ha puesto grasita y no un implante como todos creerían.

“Bajé de peso, tengo ayudita, claro que sí, me he hecho la lipo, nunca lo he negado. Mi grasita me la he puesto en la parte de atrás”, añadió.

