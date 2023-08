¡ENCONTRÓ EL AMOR! La vedette Deysi Araujo ha estado en boca de todos desde que ha sido vista junto al ex esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito grabando un divertido video para TikTok que se hizo viral en redes sociales. Sin embargo, esto alimentó rumores de un posible romance entre ambos.

En conversación con el diario local Trome, Deysi Araujo se pronunció sobre el supuesto romance que estaría creciendo entre ambos. Sin embargo, para sorpresa de todos, la ex bailarina afirmó que existe química entre ambos y que está “encantada” de haber conocido al ahora famoso tiktoker.

Deisy Araujo reveló que Mark Vito le habría confesado que estaba muy interesado en conocerla , pese a ello la bailarina negó que exista un romance y dejó en claro que solo son amigos. “ No, no hay romance, nada que ver con esos rumores. Nosotros somos amigos, él es una persona muy chévere, muy buena onda. Ya nos habíamos conocido antes, me dijo que estaba loco por conocerme pero no mantuvimos contacto porque no intercambiamos números ”, explicó la pelirroja.

Según contó para Trome, Deysi explicó que coincidió con el nuevo influencer en el programa ‘JB en ATV’ por lo que le propuso grabar contenido para redes sociales. Además, la bailarina indicó que Mark Vito fue muy atento con ella y no habría parado elogiarla.

“Hace unos días al coincidir en el programa de JB decidimos grabar algunas cosas (...) le propuse hacer el video y accedió, todo salió chévere . Es una persona muy educada, atento, amable, lindo, pues no paraba de elogiarme ”, comentó la vedette.

Deysi no descarta romance con Mark Vito

En ese sentido, la bailarina fue consultada sobre si descarta tener algo en el futuro, a lo que Deysi Araujo indicó que no se cierra a ninguna posibilidad y que tendría buena química con el exesposo de Keiko Fujimori.

“ En la vida no se puede descartar nada. Por ahora me cae superbién, hay bastante química entre nosotros y además, es una persona deportista y lleva una vida sana” , comentó la bailarina para Trome.

