Este lunes 18 de octubre, la novia de Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez de Lamadrid, mostró por primera vez su pancita de embarazo en las redes sociales.

La hija de Jessica Newton finalmente dejó ver su avanzado estado de gestación en un video compartido en Instagram, donde se le observa posando en una sesión de todos.

Junto a las imágenes, Cassandra Sánchez de Lamadrid contó que se siente una mujer “fuerte, imparable y poderosa”: “Palabras que redefiní durante mi embarazo, muchas personas me dijeron que iba ser la etapa mas vulnerable de mi vida. A su manera trataron de convencerme de que debería tomarme todo con calma, poner mi vida en pausa”.

“Sin embargo mi experiencia fue todo lo contrario, descubrí en mi una fuerza que no había sentido antes. Logre sobre pasar mis propias metas y hasta el día de hoy sigo trabajando sin parar. Me siento segura, me siento plena pero sobre todo siento que tengo el poder de hacer todo lo que imagine”, se lee en la publicación.

En ese sentido, Cassandra Sánchez de Lamadrid agradeció a Deyvis Orosco por su apoyo durante el embarazo: “La persona con la que decides compartir tu vida es la base fundamental en la que construyes tus sueños. Tener a una pareja que te entienda, te apoye y te empuje a ser tu mejor versión hace TODA la diferencia, sobre todo en los días en los que dudas de ti. Gracias por apoyarme en todo este proceso amor dejándome ser yo misma en cada paso, sin peros ni limitaciones. Fuiste y eres pieza fundamental de mi fortaleza. @deyvisorosco gracias por tantas cosas”.

“El rumbo que quieres para tu vida trata en un 100% de la mentalidad que tengas para vivirla. Tu perspectiva marca tus acciones y te abre las puertas para ser lo que realmente quieres ser [....] TODO, absolutamente TODO depende de ti. No dejes que los miedos de otros limiten el verdadero potencial que tienes dentro”, escribió en la mencionada red social.





