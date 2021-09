La hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez de Lamadrid, no se quedó callada y enfrentó a una usuaria criticó su relación con Deyvis Orosco.

La propia Cassandra Sánchez de Lamadrid compartió en Instagram el mensaje que una usuaria le envió, donde señala que es “muy pituca” para Deyvis Orosco.

“En realidad la mayoría de personas queríamos que Deyvis esté con alguien de su mismo nivel, alguien de barrio como él, tú eres muy pituca para él, ojalá dure su relación o si no es así, él merece una chica de barrio, no tú”, escribió la usuaria.

Cassandra Sánchez de Lamadrid no se quedó callada y aseguró que el mensaje era clasista y prejuicioso:

“El premio al comentario más prejuicioso, clasista y demás palabras que no usaré hoy. La gente no se mide por nada más que su corazón y acciones. Nada más puede definirlos o por lo menos a mi me criaron para ver el mundo de esa manera, sin etiquetas ni estigmas”, respondió la novia de Deyvis Orosco.

