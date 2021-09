La novia de Deyvis Orosco e hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez, decidió responder algunas preguntas en Instagram y una de ellas fue en qué trabajaba.

La futura mamita y esposa de Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez, decidió enumerar todas los trabajos y funciones que tiene a su cargo, dejando en claro que siempre está activa. “En conclusión, siempre estoy generando, planeando y trabajando”.

Pero al parecer, no esperaba que un usuario le escribiera, cuestionándole el hecho de que es hija de Jessica Newton y por eso trabaja en la organización del Miss Perú y tiene supuestamente la vida hecha.

Cassandra Sánchez decidió responder con todo y aseguró que nadie le ha regalado nada y que se ha ganado su puesto de trabajo.

“Me rindo. La toxicidad y prejuicios de algunas personas no tiene medida y solo para dejarlo claro, a mi nadie me ha regalado nada ni me ha guardado un puesto. Me he ganado a pulso y largas horas de trabajo todo lo que tengo en mi vida”.

Incluso dejó en claro que le enseñaría el valor del trabajo a su hijo. “Eso es lo mismo que le enseñaré a mi hijo. Si eso te molesta, eso es algo que no puedo controlar”, finalizó.

