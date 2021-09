Cassandra Sánchez de Lamadrid no se quedó callada y enfrentó las críticas que recibe constantemente por no publicar imágenes con la madre y el hermano de Deyvis Orosco.

“¿Por qué no hay fotos con tu suegra y tu cuñado? Raro ¿no? Por parte de Deyvis”, señaló un usuario en las stories de la hija de Jessica Newton.

Evidentemente molesta, Cassandra Sánchez de Lamadrid aseguró que no es raro: “No es raro para las personas que: 1. No piensan mal automáticamente. 2. Siguen la carrera de Deyvis hace mucho tiempo. 3. Siguieron la carrera de mi suegro. 4. Han visto mi respuesta una y otra vez a esta pregunta”.

La hija de Jessica Newton decidió explicar que su suegra, Eva Atanacio, y su cuñado, Piero Orosco, llevan una vida muy discreta y alejada de la exposición pública.

“Pero para dejarlo claro nuevamente, aquí va otra vez: A mi suegra no le ha gustado aparecer o exponerse desde la época en la que el papá de Deyvis era famoso, siempre ha decidido mantenerse al margen. Tanto ella como mi cuñado nos han pedido respetar su privacidad y que no subamos fotos ni contenidos con ellos en redes sociales. Esto no quiere decir que no compartamos momentos lindos juntos o que no tengamos fotos juntos, todo lo contrario, mi casa tiene varias imágenes hermosas”.

“Entonces no, no tiene nada de raro. Se llama respeto y solo porque la gente o público general pretenda “exigir” que algo se haga, nosotros siempre vamos a respetar los deseos de nuestra familia aunque eso signifique tener que soportar los comentarios llenos de prejuicios tóxicos que he visto en varias personas”, sentenció.

