Ethel Pozo se enfrentó EN VIVO a Milena Zárate y salió en defensa de su colega Melissa Paredes. Como se sabe, la colombiana dijo no creer en el desmayo de la actriz en “Reinas del Show 2″, por lo que la hija de Gisela Valcárcel le pidió que no sea maliciosa: “¿por qué no pensar bien en la gente? ¿por qué pensar mal? eso es malicioso, eso es cizañoso”. | VIDEO: América TV