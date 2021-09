Cassandra Sánchez de Lamadrid, futura esposa del cantante Deyvis Orosco, volvió a enfrentarse a una usuaria quien la recriminó por ventilar su relación públicamente.

Todo comenzó cuando la hija de Jessica Newton compartió un emotivo mensaje dedicado al padre de su bebé, con quien contraerá matrimonio, próximamente.

“El secreto esta en no solo compartir tu vida con alguien que te ame tanto como tu a él/ella, sino que tenga el compromiso de pasar el resto de su vida construyendo la relación que los dos merecen”, escribió en Instagram.

Fue allí, que una de sus seguidoras le increpó por intentar “convencer” que todo es felicidad en su relación Deyvis Orosco.

MIRA: Cassandra se molesta cuando le increpan por no publicar fotos con la madre de Deyvis Orosco

“El verdadero amor no es necesario ventilarlo tanto, a quién quieres convencer de que todo es felicidad, no es necesario, no pongas la manos al fuego por nadie, te puedes quemar (...) solo tenlo en cuenta, como consejo tantas cosas que se ven hoy en día”, le escribió la usuario a Cassandra Sánchez, obteniendo su inmediata respuesta.

“Es que no puedo creer que estoy leyendo este comentario, de verdad ya ni sé que responderte (...) de corazón no lo quiero ni de consejo, ni son palabras que tendré cerca. Espero aprendas a ver la vida de una manera más positiva y que vivas para ti, no para convencer al resto”, comentó la hija de la organizadora del Miss Perú.

Minutos más tarde, otra usuaria arremetió: “Esperemos que dure siempre y no sea por la plata, como tu madre”.

Cassandra ya no ocultó su indignación y explotó: “Reina, puede ser que tú mires esos aspectos, pero ni mi madre ni yo necesitamos el dinero de nadie. Tengo mi propio dinero, para eso trabajo. Por favor, tu veneno y mala vibra a otra parte”.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Cassandra?

Según contó el programa ‘Magaly TV La Firme’, la hija de Jessica Newton tendría más de 5 meses de embarazo, secreto que ha tenido guardado bajo siete llaves, tratando de ocultar la pancita en sus fotos y videos de redes sociales.

Jessica Newton, madre de Cassandra, también confirmó en su cuenta de Instagram que el embarazo de su hija no es reciente. “Fue una maravillosa sorpresa del día de la madre”, escribió, dando a entender, que se enteró de la feliz noticia el pasado 9 de mayo.

Deyvis Orosco y su novia Cassandra tendrán un hijo varón

En la última edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora Magaly Medina se refirió al embarazo de Cassandra Sánchez de Lamadrid,. Como se sabe, Magaly es muy amiga de la familia, y reveló el sexo del bebé que tendrá la pareja.

“Hoy Deyvis hizo una trasmisión en vivo junto a su novia Cassandra Sánchez de Lamadrid, el anuncio oficial que van a ser padres por primera vez. Ellos traerán un bebé varón al mundo, algo que si puede decir”, comenzó diciendo.

