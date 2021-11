El cantante Deyvis Orosco se defendió por usar lentes de sol en espacios cerrados tras las criticas que recibió de parte de los usuarios en el baby shower de su novia Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Tras aparecer en el “El artista del año”, Deyvis Orosco se mostró emocionado por ser parte del jurado: “Ya he quemado varias etapas, como ya lo dijo Gisela, tenemos una gran amistad, hay un cariño enorme, ella me invitó a cantar en un estadio y yo tengo ya casi 15 años de carrera que me ha permitido a mí pues desarrollar varias cosas, así que cuando me invitaron de jurado, para mí fue un tema de un honor, acepté inmediatamente porque es una etapa maravillosa pero sobre todo por el ambiente tan bonito con las veces que vine”.

“Estar del otro lado, por mucho cariño, muy buena onda que haya con los colegas, creo que tengo que hacer el papel de jurado, que es lo que me toca para que la gente disfrute de un gran espectáculo”, advirtió.

Asimismo, Deyvis Orosco reveló que está buscando “el paquete completo” en esta temporada de “El artista del año”. En ese sentido, se refirió a las críticas que recibió por usar lentes de sol en el baby shower de Milan Orosco Sánchez de Lamadrid.

“Es un estilo de hace muchísimos años que yo creo que es lo que también se viene a aportar aquí”, explicó. “Hay grandes cantantes, hay grandes bailarines, pero lo que se busca es un gran artista, que tenga el paquete completo, y parte del trabajo de un artista es encontrar su identidad, construir”, agregó.

“Yo comencé siendo el hijo de, después fui el cantante de un grupo, pero hoy quien está sentado como jurado es Deyvis Orosco”, dijo el ‘bomboncito de la cumbia’, quien reiteró que un artista debe construir una identidad más allá de su talento.

“Lo primero que tenemos que tener claro los artistas es que no somos pepitas de oro para gustarle a todo el mundo. Lo sé, tengo varios años aquí en el medio, pero hay ambos tipos de comentarios, los que pueden tener un punto de vista, que son muy graciosos, los malintencionados también y los que sí entienden que es parte de, y creo que cada quien construye lo suyo, o sea, si tú ves mi bus, aparece mi foto con lentes porque es parte de mi identidad”

VIDEO RECOMENDADO

Magdyel Ugaz sobre retorno de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Asegura que no sabe nada.

TE PUEDE INTERESAR