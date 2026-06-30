El Perú se ha rendido ante el fenómeno de “Dichávate”. El pegajoso éxito del cantante cubano Ya Ice Dilan no solo domina las redes sociales y las plataformas digitales, sino que también se ha convertido en una de las canciones más bailadas del momento en el país. Su popularidad ha conquistado a miles de peruanos, incluyendo a figuras de la farándula y reconocidos futbolistas, quienes han compartido videos al ritmo del exitoso tema, impulsando aún más su viralidad. Y ahora se prepara una gira nacional.

La respuesta del público se ha visto reflejada en cada una de sus presentaciones. Como parte de su tour en algunas provincias , Ya Ice Dilan ya logró sold out en sus conciertos realizados en ¨Misa¨ de Miraflores, Huacho, Discoteca Banana y Discoteca Voce de Lince, confirmando que el fenómeno musical también se vive con fuerza en el Perú. En las próximas semanas, el artista continuará recorriendo distintas ciudades del país para encontrarse con miles de seguidores que esperan disfrutar en vivo del éxito que ha conquistado al mundo.

“Dichávate” se ha convertido en uno de los mayores fenómenos virales del año. La canción, interpretada junto a Rey Tony y Helabusador, trascendió fronteras gracias a TikTok y otras plataformas digitales, donde millones de usuarios replican diariamente su característico baile. Su éxito también se ha visto reflejado en importantes listas musicales internacionales, consolidando a Ya Ice Dylan como uno de los principales exponentes del reparto cubano.

El crecimiento del artista ha sido constante durante los últimos meses gracias a una propuesta musical que combina el ritmo característico del reparto con una fuerte presencia en redes sociales, convirtiendo a “Dichávate” en un himno que hoy se escucha y baila en diversos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. En el Perú, la expectativa por cada presentación continúa creciendo. El público ha respondido masivamente en cada ciudad visitada, convirtiendo sus conciertos en verdaderas fiestas donde el ritmo cubano es el gran protagonista.

La gira nacional de Ya Ice Dilan es presentada por Bedoya Producciones, empresa que apuesta por traer al país a uno de los artistas urbanos cubanos de mayor proyección internacional y responsable del éxito musical que hoy hace bailar a millones de personas alrededor del mundo.