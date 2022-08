La mañana del 5 de agosto de 2022, el Perú amaneció con la noticia de la trágica muerte del querido actor Diego Bertie, quien recientemente había dado varias entrevistas a distintos medios de comunicación debido a su retorno a la música.

En el mes de mayo, Diego Bertie dio una entrevista al programa “Magaly TV La firme” y abrió su corazón no solo sobre su romance con Jaime Bayly, sino también habló abiertamente sobre su homosexualidad y mencionó la muerte que marcó su vida: la de su padre.

“Detrás de ese rostro bonito que cautivó a muchas fans de la época, había una vida complicada: el suicidio de su padre cuando apenas tenía 17 años y el terminar de aceptarse sin pensar en el qué dirán”, relató la reportera del programa en la nota que le hicieron.

Diego Bertie no profundizó sobre este tema, pero sí lo hizo en la entrevista que dio a Milagros Leiva también en mayo. “Tu papá murió muy pronto ¿no?”, le preguntó la periodista.

“A los 17 años, sí”, contó Diego Bertie. “Eras muy joven, estaba leyendo tu historia y además él muere después de que hacen un viaje juntos”, comentó Milagros Leiva.

“Sí, digamos que a los 15 años yo hice un viaje muy importante con mi papá, siempre habíamos ido el típico viaje familia a Miami, todos los hermanos, así (en) tribu. Y me tocó esa vez viajar solo con mi papá, con mi mamá, mi abuela -que no fue parte de todo el viaje, pero estuvo en Nueva York- y me llevó al teatro a ver dos obras, me llevó a ver Annie y Evita, yo me quedé alucinado, fue como una euforia”, recordó Diego Bertie.

“Fue inolvidable, yo lo agradezco mucho porque nunca me imaginé que dos años después mi padre moriría”, reveló Diego Bertie. Cuando le preguntaron qué ocurrió, él respondió lo siguiente: “Prefiero no hablar de ese tema mucho, pero digamos que se fue intempestivamente, no estaba planeado para nada, fue un accidente... un accidente suicida”.

“Son cosas que ocurren, cosas que uno va ordenando después a lo largo de su vida”, señaló el actor ante la sorpresa y las disculpas de Milagros Leiva.

“Yo me quedé con todo el amor de mi padre, yo amaba a mi padre de sobremanera, él me decía que yo era su escudero (...) lo adoraba con locura, era un nombre muy noble, muy querido”, expresó.

