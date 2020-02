El exchico reality, Diego Chávarri, fue consultado nuevamente sobre el encuentro con el futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán.

Chávarri dijo que las cosas se dieron con respeto. “Me habló bien, hablamos un par de cosas (...) Me parecía raro que después de tanto tiempo, años, él quiera conversar conmigo. No me pareció mal, pero sí raro”.

“No me habló mal, fue con respeto y fue sobre temas privados”, agregó Diego Chávarri.

Entonces, ¿el exfutbolista no descarta una amistad con la “Foquita” Farfán?. El respecto respondió: “Es que no sé, yo no tengo problemas con él y él dice que no tiene problemas conmigo. Yo no sé nada de su vida, no tengo nada con el”.

Diego Chávarri no descarta ser amigo de Jefferson Farfán diario ojo

