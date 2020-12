Diego Chavarri habló por primera vez de la relación de su expareja Melissa Klug y Jesús Barco. El popular “Diablito” confeso que no ya no siente nada por la “Blanca de Chucuito” y le desea lo mejor.

En una entrevista para el diario Trome, el exchico reality expresó sus buenos deseos para la nueva pareja de la farándula

“Hace tiempo cerré mi etapa con Melissa, por qué me pondría celoso o un poco incómodo de que ella esté con alguien que conozco. Ya no siento nada por ella y puede hacer su vida como quiera, así como yo”, sostuvo.

“Cada uno en su momento tiene que ser lindo con su pareja. Cuando yo estuve con ella también lo fui, y si más adelante tengo una pareja también lo seré porque hay sentimientos de por medio. Les deseo lo mejor, no tengo ningún problema con Melissa”, agrego.

Por otro lado, el exfutbolista recordó que alguna vez jugó junto al futbolista de Universitario y que no tendría problemas en saludarlo: “Hemos jugado un campeonato de fulbito en La Punta, él estaba en el otro equipo. No tengo ningún problema con ellos, si me los cruzo, los saludaría”, finalizo.

Melissa Klug habló sobre su relación con el futbolista de Universitario.

