Diego Chávarri, el exintegrante de “Esto Es Guerra” y “Combate”, arremetió contra Magaly Medina luego de que ella señalara que él está en “nada” desde hace tiempo. La “Urraca” se sorprendió que ahora el ‘ex’ de Melissa Klug ahora quisiera ser entrenador físico.

“Un chico que intentó ser jugador de futbol, tuvo un paso mediocre por equipos de fútbol, intentó ser chico reality y tampoco funcionó. Hace tiempo que no sabemos nada de él, está en nada, intentó ser novio de la Klug y nada, intentó ser farandulero y no le funcionó”, comentó en su programa “Magaly TV La Firme”.

“Ahora dice que se esté preparando para ser personal trainer y su alumna es Shirley Arica. Parece que ya se aburrió de las discotecas y de intentar hacerse de un nombre, porque en programas reality no entra. Ahora está como personal, de repente allí la hace”, sentenció la periodista.

Chávarri se enteró de estos comentarios contra él, y sacó la metralleta:

“Ignorante. Jugué 7 años fútbol profesional y tuve la surte de jugar en el extranjero, no seguí jugando y hasta ahora no puedo hacerlo por una fuerte lesión. Estuve en Esto es Guerra, Combate, regresé a EEG y salí por dos operaciones más y no quise regresar a pesar de que me llamaron”.

Chávarri resaltó que tiene una empresa de gorras y ropa hace más de un año: “que no aparezcas en TV no quiere decir que esté en ‘nada’”.

Finalmente, invitó a Magaly a entrenar para que estén forma: “no te mereces explicaciones, pero infórmate un poco antes de hablar y si quieres entrenar, avísame, quien sabe y llegues en forma para verano”.

