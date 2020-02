El “Diablito” Diego Chávarri fue entrevistado en “Válgame” y ahora sí respondió si tuvo un “remember” con su expareja Melissa Klug.

Chávarri inició su respuesta diciendo. “Lo voy a responder por partes”. Luego explicó: “Melissa está con Ítalo desde que terminó conmigo. Si hubiera remember ha sido estando (Melissa) con él”.

Antes de que conductores de “Válgame”, Diego Chávarri añadió: “Pero como yo no he tenido nada con Melissa, entonces no les puedo decir que sí”.

De inmediato, los conductores del programa de espectáculos dijeron entender a Diego Chávarri, dejando entrever que sí habría pasado algo con la chalaca. No obstante, el “diablito” lo negó. “Yo he dicho que no he tenido nada con Melissa”, acotó.

