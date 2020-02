El exchico reality, Diego Chávarri, contó que se amaneció con Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez, en una discoteca.

Diego Chávarri contó cómo se dieron las cosas. “Ella me llamó como a las 10 u 11 y me pregunta si voy a ir. Cuando llegué los vi en pareja y me fui a mi sitio. Al poco tiempo me llamó y al poco tiempo se pasó a mi grupo y estuvimos ahí. Todo tranquilo”.

El “Diablito” reveló que luego de eso no pasó nada más y que cada quien se fue a su casa. “No pasó nada. Tomamos y cada quien se fue a su casa. Salí como a las 5 o 6 de la mañana”.

Asimismo, Diego Chávarri contó que luego de eso no vio con frecuencia a Pamela Franco.

El Diablito prefirió no dar muchas explicaciones y ser reservado con el asunto.

