El cantante y actor peruano Diego Val no reconoce a Leslie Shaw como su pareja, luego de que ella iniciara una relación con el tatuador Stefano Alcántara, quien era - según él- su amigo.

Diego Val aseguró que no la cantante de “La Faldita” no fue su expareja, porque para que sea considerada como tal debería ser una persona con códigos.

“Definitivamente no, la considero una chica con la que tuve algo, la pasamos chéveres y mucho respecto. Para mí una ex debe tener ciertos códigos”, expresó Diego Val quien dijo que con quien tiene que hablar no es con ella, sino con Stefano Alcántara.

“Solo pues como yo siempre digo, hay códigos y eso sí lo digo abiertamente porque entre hombres hay códigos. Era mi amigo”, añadió.

Sobre el fin de su relación con la cantante peruana Leslie Shaw, Diego Val dijo desconocer por qué sucedió. “No tengo la menor idea (de porqué terminó). Si es por infidelidad no sé, yo siempre he sido muy caballeroso con las mujeres, con cualquier dama. Lo que ella pueda hacer o no, ella tiene todo el derecho de deshacer y hacer con quien quiera”.

