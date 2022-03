El cantante Diego Val pidió disculpas públicas a Magaly Medina tras la reacción que tuvo con su reportero en noviembre del año 2021. Esta vez, frente a las cámaras del programa, lamentó haber lanzado esas fuertes palabras.

“No me molesto, sino que me llegan al p*****”, dijo Diego Val al reportero de Magaly TV La firme hace varios meses. Por esta razón, esta vez lamentó su comportamiento y aseguró que respeta el trabajo de Magaly Medina.

“Quiero tomarme el tiempo, ante todo, ante la actitud de la vez pasada, pedir disculpas, no fue la manera como debería haber reaccionado, yo creo que todos los equivocamos. Yo siempre he tenido mucho respeto a Magaly, respeto su trabajo, es parte de y nunca me he quejado”, manifestó.

De otro lado, Diego Val dejó entrever que intentó vender una canción a Ricky Martin, pero no lo logró: “Sería lo ideal (cantar con Ricky), uno de los temas que presenté fue parte de uno de los proyectos para Sony, al final el tema lo terminé tomando yo para mi proyecto, no quedó”.

Asimismo, cuando le recordaron que presuntamente vendía autos en Miami, Diego Val respondió: “Yo nunca vendí autos, yo me di cuenta que me querían agarrar. Nunca te he negado trabajar, tengo un par de departamentos, los cuales los rento en Airbnb, igual que carros”.

Finalmente, Diego Val envió unas palabras a la ‘urraca’: “Un beso de todo corazón, Magaly, y espero que tengamos la oportunidad de vernos de nuevo”.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza desmiente sobre precio de aretes de Micheille Soifer

TE PUEDE INTERESAR