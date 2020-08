Desde el Valle de Chanchamayo y dedicada al cuidado de sus animalitos en un hábitat totalmente natural -mientras dure la pandemia- Dina Páucar medita sobre cuáles son las razones de los agravios e infundios recibidos recientemente a través de las redes sociales al punto que pedirá garantías para su vida y la de su familia.

“Creo que siempre he obrado bien y por eso estoy con mi conciencia tranquila; he apoyado a quienes tenía que apoyar en su momento y lo hice con mucho amor, y con perfil bajo, porque cuando se trata de ayudar, no es necesario tener testigos. Pero a veces, la gente suele culpar a otro de sus desgracias, olvidan cuando se les extendió la mano y vuelven a la carga”, señaló Paúcar en clara alusión a dos exintegrantes de su agrupación musical, uno ya fallecido, quienes hace algunos años le entablaron querellas en el Poder Judicial, por supuestos incumplimientos laborales, de parte de la empresa que la representa, Festival Musical.

“CALLÉ MUCHO TIEMPO”

La cantante se refería al desaparecido arpista Elmer Jesús Estela y a Salvador Dextre. Precisamente, éste último ha salido nuevamente a la luz para poner el tema nuevamente sobre el tapete. “Callé mucho tiempo, pero estas cosas me han obligado a salir a decir mi verdad. No es justo que a través de las redes sociales se me esté profiriendo insultos y que se amenace a mis hijos y a mis padres, por ello pediré garantías para mi vida y le entablaré una querella a Dextre por difamación”, precisó.

Dina Páucar dio detalles inéditos de cómo prestó ayuda a ambos arpistas que formaron parte de su elenco denominado “Los Super Elegantes”, en momentos distintos y de manera totalmente desinteresada. Recordó que varias veces, tanto al extinto Elmer Jesús como a Dextre, se les brindó apoyo económico que alcanzó a sus respectivas familias, en otras ocasiones ella acudió de manera gratuita, junto con su elenco, a actividades artísticas organizadas por ellos mismos, y hasta se les compró medicinas o se les brindó asistencia médica cuando era requerida. Incluso, cuando el señor Elmer Jesús enviudó, se hizo presente con una donación para el sepelio de su esposa, y luego, cuando él falleció, también.

“Ambos, días antes de las denuncias, nunca mostraron ningún signo de disconformidad con su permanencia en el elenco, aún cuando esos temas los ve mi manager y esposo, Rubén Sánchez; y muy por el contrario salieron a los medios a decir mentiras”, indicó.

La artista huanuqueña contó en otro momento, refiriéndose a Salvador Dextre, que buscó por todos los medios la opinión médica de unos oculistas extranjeros que habían venido al Perú para realizar varias intervenciones pues se sentía muy conmovida por su situación por lo que lo llevó a consulta. “Lastimosamente, los médicos nos dijeron que Salvador no iba a poder recuperar la visión”. Otro hecho que reveló Páucar fue que la participación de su arpista Dextre, en la delegación artística de la campaña Marca Perú cuyo primer comercial se filmó en Nebraska, fue por pedido expreso de la propia artista, sin contar las facilidades que se le brindó más de una vez para que pueda dictar clases en las tres academias que el arpista abrió.

La intérprete de “Qué lindos son tus ojos” no puede entender cómo hay personas que se toman el tiempo para mancillar su nombre de manera gratuita y se indigna ante lo evidente: el aprovechamiento de una situación para obtener beneficios económicos que no sean los justos, pero sabe que esto forma parte de los sinsabores que trae el éxito y el progreso en su impecable carrera artística. “Como no prosperaron las denuncias, entonces me siguen atacando en las redes e incitando al odio. Basta ya. No me avergüenzo de mi raza, color o tamaño y por el contrario me siento agradecida y feliz de ser serrana con orgullo; más empatía entre nosotros, por favor”, había expresado hace unos días “La Diosa Hermosa del Amor”, a través de sus redes sociales.