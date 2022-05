Don Francisco reveló lo doloroso que fue el hecho de que su padre no lo reconociera debido al Alzheimer que padecía. El conductor de televisión relató que un día su progenitor no supo que él era el conductor del programa que tanto le gustaba ver, “Sábado Gigante’”.

Mario Luis Kreutzberger, nombre original de la estrella de televisión, se sinceró como nunca antes sobre su progenitor, quien falleció a los 96 años, en el 2000. Don Francisco recordó la etapa en la que su padre padeció de Alzheimer y los momentos más difíciles que lo marcaron.

Al igual que su padre, la mamá de Don Francisco también falleció. El presentador de televisión contó que la señora Anni Blumenfeld “murió repentinamente” en el año 1974, mientras él se encontraba de viaje en Antofagasta. En una entrevista, la estrella de “Sábado gigante” recordó un momento familiar muy doloroso que hasta el día de hoy tiene presente.

LOS DUROS MOMENTOS QUE VIVIÓ DON FRANCISCO CUANDO SU PADRE YA NO LO RECONOCÍA POR EL ALZHEIMER

En una entrevista con Yordi Rosado, Don Francisco contó que su padre “comenzó a tener Alzheimer” alrededor de los 81 años. El querido presentador relató que un día su progenitor no reconoció que él era el conductor del programa que tanto le gustaba ver, ‘Sábado Gigante’.

“Un día lo voy a ver y está viendo ‘Sábado Gigante’ en la pantalla. Le pregunto: ‘¿qué estás viendo?’, me dice ‘Sábado Gigante’. [Le digo] ‘¿Y quién es ese que está ahí?’, me dice ‘Don Francisco’”, contó el comunicador en la entrevista transmitida el 29 de mayo.

Sin embargo, cuando el empresario chileno de origen judío le preguntó a su padre qué era Don Francisco de él, el señor no se dio cuenta de que se trataba de su propio hijo.

“‘¿Y qué es Don Francisco tuyo?’ [le pregunté]. [Me contestó] ‘Nada, ¿qué va a ser mío? Es un hombre de la televisión’”, recordó Don Francisco.

Ese momento fue muy difícil para el conductor de televisión quien se encerró en el baño para evitar que su padre se diera cuenta de su reacción. El Alzheimer que padecía el papá de Don Francisco estaba avanzando cada vez más y ya no tenía la capacidad para reconocer a su hijo.

“Y ahí yo entré al baño y me pegué como cuatro o cinco veces contra la pared, con la cabeza, porque me fue tan difícil aceptar que mi papá no tenía conciencia por el Alzheimer”, agregó.

En su más reciente libro, ‘Con ganas de vivir’, Don Francisco reveló gran parte de la vida de su padre, quien fue prisionero en un campo de concentración durante el Holocausto.

“Mi padre fue el prisionero 27170 del campo de concentración de Buchenwald. […] En este libro pude completar por primera vez en mi vida, a los 81 años, un capítulo completo [sobre mi padre]”, le dijo el famoso conductor a Rosado.