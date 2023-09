Don Pedrito contra Gastón Acurio: “Es un probador de comida, no es un gran cocinero”

Pedro Villalva, conocido popularmente como Don Pedrito, dio una entrevista al canal de Youtube ‘Simples Mortales’ y mencionó que Gastón Acurio ha sido muy ingrato, pues nunca le agradeció lo que aprendió con él.

MIRA ESTO: Marcelo Tinelli quedó impresionado con comida peruana que probó en restaurante de Gastón Acurio en Qatar

“ Gastón es un probador de comida, que se ha copiado de todo el mundo. No es un gran cocinero, es un gran empresario, lo máximo, pero de que sea buen cocinero. ¿Tú lo ves hacer algo bueno? Al cocinero se le ve en un momento ”, manifestó.

En ese sentido, Don Pedrito comentó que Gastón es su gran amigo, pero cuenta que no se ha comunicado con él como le aseguró.

“Es mi gran amigo, lo estimo mucho, pero el gran error que tiene es que siempre promete. No ayuda, no reconoce, él ha debido decir que Don Pedrito es uno de los gestores de la cocina peruana, nunca lo ha dicho. Ha sido demasiado ingrato y se lo digo públicamente. Me duele en el alma porque Gastón ha aprendido mucho de mí y todos lo que son ahora famosos... Yo fui el pionero, el primer peruano que se puso un uniforme de cocina y bailé, me puse al nivel de todos los cocineros internacionales en televisión ”, añadió ‘Don Pedrito’.

Te puede interesar