¡Fuerte y claro! Dorita Orbegoso decidió pronunciarse respecto a los fuertes rumores que se venían esparciendo sobre su supuesta separación con el padre de su hijo, Pablo Donayre, con quien mantiene una relación de más de cinco años.

Y es que la modelo comentó sobre el informe que emitió el programa de Magaly Medina donde aseguraban que se encontraba soltera. “Sí, lo vi (el programa) y me sorprende bastante. No sé por qué la gente de Magaly ha sacado eso. Yo estoy con el papá de mi hijo, estamos bien, así que no sé por qué han afirmado eso”, confirmó.

Asimismo, la exvedette comentó que pese a que le han pedido la mano, ella no quiere casarse ni tener otro hijo, ya que tiene otros planes en mente.

“El ‘Pato’ Ovalle estuvo de invitado en mi programa y él siempre me molesta con mi matrimonio. Se suponía que me habían pedido la mano, pero nada que ver. Yo no me voy a casar, no está en mis planes y así me quedaré por mucho tiempo. Ahora tengo otras cosas en mente como para pensar en el matrimonio o tener otro hijo”, manifestó al Trome.

VIDEO RECOMENDADO

Pilar Gasca acusa a Dorita Orbegoso - diario ojo