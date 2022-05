Dorita Orbegoso: ¿Filtran video íntimo con 'Chemo' Ruiz? Esto dijo ella [VIDEO]

La vida íntima de la bailarina Dorita Orbegoso fue nuevamente violada y es que por las redes sociales viene circulando un video íntimo donde mantendría relaciones sexuales con su ex esposo, el futbolista Marco “Chemo” Ruiz, según informó Amor, Amor, Amor.

De acuerdo al programa de Rodrigo González "Peluchín", en el video se puede ver a Dorita Orbegoso manteniendo intimidad con el futbolista y por ello fueron al encuentro de la bailarina para darle una vitrina por donde hablar. Sin embargo, ella los evitó aduciendo que no puede hablar con personal de Latina.

A su turno, ‘Chemo’ Ruiz fue consultado vía teléfono donde indicó no tener conocimiento de ello. Tampoco quiso dar más detalles al respecto ni cómo se habría filtrado las imágenes descritas por Amor, Amor, Amor.

Pero el que se animó a opinar fue Luiggi Carbajal, ex pareja de Dorita Orbegoso. Él dijo que sabía que el futbolista, quien ahora se encuentra en la selva, guardaba varias cosas de la concursante de El Gran Show.

Otras personas que se han visto afectados por la circulación de algún video íntimo son: Milett Figueroa, Xoana González, Leslie Shaw y Ezio Oliva.

LUIGUI CARBAJAL Y SU BAILARINA

Suelto en plaza. Hace unos días, Luigi Carbajal sostuvo que está soltero, pues terminó la relación que tenía con una chica. Ahora está concentrado en su participación en el reality de Gisela Valcárcel, "El Gran Show":

"Estoy más soltero que nunca, por ahora quiero estar así. Estoy concentrado en un negocio de muebleria que he puesto en Lima Norte". Sin embargo Luigi Carbajal no quiere especular más sobre su vida amorosa. Se queda callado cuando le preguntan por su ex Dorita Orbegoso ¿Hay amigas con derechos? "No, nada pues por ahí habrá habido pero no tengo tiempo", respondió asegurando estar enfocado en "El Gran Show"

El participante de "El Gran Show" siguió con sus elogios a su bailarina "Su belleza, su profesionalismo en realidad ella es bailarina profesional, no voy a estar a su nivel porque ella viene de una escuela y yo estoy tomando clases quiero mejora", mencionó bastante agitado Luigi Carbajal.

