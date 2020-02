Dorita Orbegoso se pronunció sobre el escándalo que Melissa Klug ha protagonizado junto a la madre de Jefferson Farfán, quien ha intentado desprestigiarla con una serie de audios.

“Esperemos que Jefferson asuma la responsabilidad de padre. Ahorita ya no estamos para pensar en la imagen, en lo que dicen de mí, estamos para pensar en esas dos criaturas”, señaló.

Y es que según Dorita, quienes sufren son los dos hijos de Melissa y Jefferson Farfán: “Son niños que sienten, son niños que van a entrar a las redes y que van a ver todo lo que pasa y que las dos mujeres que ellos más aman, que son su mamá y su abuela, están enfrentadas”.

“Él tiene que asumir un papel como padre. Cuando uno es padre, por los hijos deja fútbol, deja trabajo, deja país y viene y soluciona ese tema”, agregó.

En ese sentido, Dorita Orbegoso comentó que Jefferson Farfán tiene la edad suficiente para defenderse solo y no mandar a su madre: “Ellos saben su verdad, aquí no se debe exponer ni a los menores ni a su mamá (doña Charo), que es una persona que no tiene que estar dando detalles a lo más mínimo. Soy madre, voy a salir a defender a mi hijo pero eso te lo puedo pasar por alguien que tiene 12 años pero alguien que tiene más de treinta y tantos, o sea, sal tú y da la cara”.

No obstante, no quiso criticar a doña Charo por atacar a Melissa Klug: “Si se excedió o no, eso no está en discusión porque uno por los hijos hace de todo, pero yo creo cuando tus hijos son maduros y han sido responsables para tener familia, también que sean responsables para poder apoyar y poder priorizar a esos menores”.

Video: Bryan Paredes

