​Dorita Orbegoso y su respuesta a cibernauta que la criticó por lucir sexy vestido en su embarazo (FOTOS)

La modelo Dorita Orbegoso dentro de poco se convertirá en madre de un niño y en las redes sociales viene compartiendo imágenes de cómo luce con su barriguita de embarazo. Pero, recientemente llamó la atención la crítica que recibió por lucir un sexy vestido, lo que la ex chica reality no dejó pasar.

Dorita Orbegoso se mostró luciendo un sexy vestido color morado con un escote en el busto en Instagram, lo que fue criticado por una cibernauta que escribió lo siguiente: "La ropa no es apropiada para una gestante... eres bellísima pero si te cubrieras la parte del pecho secte (se te) vería mejor".

Esta crítica no fue pasada por alto por Dorita Orbegoso, quien no dudó en responder de la siguiente manera: "No lo puedo creer debo andar con manga larga, cosas anchas, sin escote, con chalina".

Junto a esto, ha llamado la atención el comentario que hace Dorita Orbegoso sobre cómo se encuentra su bebé: "Sí ya está pero en la última eco tenía el cordón en el cuello, veremos si se acomoda", se lee.

