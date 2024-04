Jaime Quispe, padre de la Muñequita Milly, reveló que el Dr. Víctor Barriga Fong quiso ‘negociar’ el silencio de su familia para evitar ser denunciado por la muerte de la joven artista.

“ Con algunos familiares trataron de negociar algo pero la familia fue fuerte y no. Es una vida, no vamos a vender una vida ”, manifestó el progenitor de la cantante.

Además, el viudo de la artista contó cómo la Muñequita Milly decidió operarse con el polémico cirujano.

“ Ella lo vio mediante las redes. Supo lo de Maricielo, pero el doctor dijo que le faltaron sus controles y como la otra parte no continuó... ella me dijo que sí iba ir a sus chequeos ”, expresó.

Habrían ofrecido dinero a familia de 'Muñequita Milly'

Giselo confiesa que se realizó cirugías con Dr. Fong: “También llevé a mi hermana y no quedó bien”

En una reciente emisión de América Hoy, Giselo compartió detalles sobre su relación con el doctor Fong, revelando haber recurrido a él en varias ocasiones para someterse a procedimientos quirúrgicos.

“Yo llegué al doctor Fong en 2020 para hacerme una limpieza facial. Él me escribe. Yo voy, converso con él y me dice si no me gustaría hacerme alguna cosita por canje, por publicidad. Yo era bailarín, tenía algunos rollitos y a los tres días ya estaba operado”, contó el popular Giselo.

Luego continuó con: “Pasé por riesgo quirúrgico, pero me operé en el consultorio del doctor en Pershing. A mí nunca me sedó por completo, fue ambulatorio, fue lipo localizada, no tuve médico anestesiólogo”.

Cabe mencionar que Giselo también contó que llevó a su hermana con el doctor, pero que no le gustó los resultados, pues no eran los esperados.

“Ahí sí era una clínica en La Victoria. Gracias a Dios todo bien, no es que quedó como hubiéramos querido, no quedó del todo bien jalada, no le gustó mucho. Se le hizo fibrosis y se tuvo que hacer masajes”, expresó.

