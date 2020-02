Fiel a su estilo, Ducelia Echevarría tuvo duras palabras luego de la bienvenida que Michelle Soifer le dio en “Esto es guerra”.

Para el programa “En boca de todos”, la modelo se burló de su compañera y aseguró que ella pensaba que era conductora en el programa de Gisela Valcárcel, pero tuvo que volver a “Esto es guerra”.

“(Quería) como que marcar territorio, muy egocéntrica, pero no importa. Hay personas así, pero hay que enseñarles un poquito acerca de la educación, hay que enseñarles cuáles son los modales", dijo Ducelia sobre el comportamiento de Michelle Soifer.

Pero eso no fue todo, ya que Ducelia hizo una dura comparación entre Michelle Soifer y Jazmín Pinedo, asegurando que la ‘chinita’ sí se volvió conductora: "De repente ella se creía ya que era una conductora cuando, como yo lo dije, en vez de conducir, más comía que conducir; entonces no eras conductora realmente porque, hijita, si hubieses sido conductora en el otro programa y te hubiesen valorado, estarías parada aquí ahorita como Jazmín Pinedo”.

Por su parte, Michelle Soifer no quiso continuar con el conflicto, ya que explicó que la pelea es entre Ducelia e Isabel Acevedo: “Yo no tengo nada en contra de Ducelia, en absoluto, recién la conozco (...) no me voy a meter en pleitos que no me competen ni son míos”.

Ducelia a Michelle Soifer

