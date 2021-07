Luego de que el guerrero Tomi Narbondo dijera que no quiere tener enamorada o novia y permanecer soltero por el momento, Ducelia Echevarría, con quien fue relacionado, habló de él.

La participante de “Esto Es Guerra”, Ducelia Echevarría, aseguró que se llevan muy bien y hasta indicó que Tomi Narbondo tiene una buena relación con su hija.

“Compartimos tiempo juntos, comparte con mi hija, le ha agarrado un cariño a él. La estamos pasando chévere, en plan de amigos. Me llevo súper bien con él”, dijo Ducelia Echevarría.

También aseguro que tener novio no es algo que le quite el sueño, pues en algún momento llegará. “No me estreso por ese tema, estoy súper bien, salgo, disfruto con mi amigos, pero nada más y estoy súper bien y feliz. Súper tranqui”.

Como se recuerda, Tomi Narbondo dijo que por momento quiere estar soltero. “Para novia, yo por ahora no quiero novia la verdad, ni ella ni ninguna otra, quiero estar conmigo, en sus proyectos”.

