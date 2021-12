A inicios de los años 2000 seis muchachos fueron parte de una agrupación musical llamada RBD y, al poco tiempo, sus canciones se convirtieron en las preferidas de muchos jóvenes de aquella época. El grupo mexicano estaba conformado por Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Poncho Herrera, Dulce María y Anahí.

El grupo mexicano debutó en la escena musical en el 2004 y su fama se extendió hasta el 2008, año en el cual cada uno de sus integrantes decidió realizar actividades de forma individual. Sin embargo, para alegría sus fanáticos RBD se volvió a reunir en el 2020 con cuatro de sus integrantes originales. Ellos eran Anahí, Maite Perroni, Uckermann y Christian Chávez.

El famoso grupo fue creado por Pedro Damián dentro de la telenovela Rebelde que fue transmitida durante el 2004.

Pero así como el grupo conoció la fama también hubieron algunas anécdotas que ocurrieron entre los integrantes de RBD debido a las constantes actividades que tenían que realizar como conciertos, giras, grabaciones de la telenovela, entre otras cosas.

Uno de estos hechos fue protagonizado por Dulce María y Anahí Puente y que la mayoría de sus fans desconocía hasta la fecha.

CUANDO ANAHÍ Y DULCE MARÍA SE PELEARON DURANTE LA GIRA DE RBD

Tras la disolución definitiva del grupo Dulce María continuó con su trabajo como cantante solista y que hasta la fecha sigue cautivando a sus fans con sus canciones que se han vuelto las preferidas de muchos.

Por su parte, Anahí Puente, actualmente, es una actriz, modelo y compositora, además de una próspera empresaria. Sin embargo, las dos jóvenes tuvieron algunos desacuerdos cuando forman parte de la agrupación musical y esto llevó a que las dos se pelearan durante la gira de RBD, según People en español.

En entrevista con Yordi Rosado fue Dulce María quien hizo esta revelación.

“Un vez nos peleamos Anahí y yo, en Brasil. No es cierto, no fue en Brasil, fue en McAllen, no me acuerdo por qué (…) Al final estábamos las dos así juntas; nos fuimos a comer y todos estaban así ‘¿qué pasó’. Pero hablamos, teníamos esa comunicación y hacíamos que todo fluyera”, señaló.

Dulce María interpretó a ‘Roberta’ en la exitosa telenovela mexicana RBD. (Foto: Dulce María / Instagram)

Pero hubo más detalles respecto a la relación de amistad que tenían las dos cantantes y actrices por aquella época. “(En la época de RBD) me llevaba bien con ella (…) Hubo muchas etapas. Por un lado, a Anahí la conozco desde muy chiquitas. Entonces, hay como un cariño genuino desde hace muchos años, pero también es canijilla, pero se sabe que es así”, anotó.

Dulce María también calificó a Anahí Puente como una mujer inteligente y que se da a querer mucho.

Anahí Puente perteneció al grupo RBD. (Foto: Anahí Puente / Instagram)

LOS CONFLICTOS ENTRE ANAHÍ Y DULCE MARÍA NO PASARON A MAYORES

Para tranquilidad de los miles de fanáticos de RBD, las discusiones y problemas entre Dulce María y Anahí no pasaron a mayores y todo quedó como una simple anécdota.

Así lo indicó la propia Dulce María quien resaltó que al momento de trabajar en la telenovela y en el grupo musical todos dejaban sus problemas de lado.

“Éramos muy profesionales, en los shows siempre estábamos bien, en las grabaciones igual. Cada quien, sus cosas personales eran aparte. Es una conexión que hicimos para toda la vida”, finalizó.