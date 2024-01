Christopher Gianotti está en el ojo público luego de que realizara polémicas declaraciones en su podcast ‘Preguntas que arden’ durante una entrevista con Katia Palma. Por ese motivo, Ebelin Ortiz decidió pronunciarse al respecto.

“ Este falso discurso mediocre de ‘Ay no tenemos las mismas oportunidades’ ”, fue una frase del conductor de TV que causó controversia en redes sociales.

La actriz no dudó en hablar sobre el tema y lo hizo a través de su cuenta de ‘X’: “ Es fácil decir que hay oportunidades cuando te pagaban hasta el celular. Cuando estafabas a las personas con la venta de autos inservibles. No me lo contaron, yo lo vi ”.

Además, añadió lo siguiente: “ No podemos hablar de oportunidades desde nuestro lado favorecido. Eso nos hace seres egoístas, poco empáticos. Cuando tienes que caminar una hora para ir a la escuela o un hospital no tienes la misma oportunidad que otros”.

Luego, Ortiz afirmó que hablar desde el privilegio es maltratar a las personas.

“ Una cosa es salir adelante y avanzar contra la corriente y otra muy distinta es que tengamos las mismas oportunidades, y con esa afirmación maltratamos al otro. Desvalorizamos su sentir. Un menor desnutrido no tiene las mismas capacidades intelectuales que uno bien nutrido ”, concluyó.

