¿Cómo era Ebelin de pequeña? Muy despierta, siempre tuve claro qué quería ser.

¿Qué disfrutabas más en tu infancia? Mi barrio, Lince. Los carnavales eran hermosos, las vacaciones, todo era muy divertido. Algo que ya no se ve en la actualidad. Es una pena que los adolescentes no interactúen.

¿La travesura que más recuerdes? Que tocábamos los timbres de la casas y rompíamos las lunas de las ventanas (risas).

¿Qué tal tu etapa de estudiante? No he sido buena en el colegio.

¿Qué nos puedes revelar de Ebelin adolescente? En cuestiones de estudios, la química era terrible para mí. Pero puedo decir que disfruté de mi adolescencia, aunque fui muy rebelde. Mi mamá sufrió mucho conmigo.

¿Pensaste en irte de tu casa? Me moría de terror. Recuerdo un episodio que me marcó: un día llega al colegio la Policía con una niña que se había tirado la pera y la encontraron en la playa. Ese día, no sé cómo, mi mamá apareció en el colegio. Nunca me tiré la pera, porque el día en que me atreviera, mi mamá me mataba.

¿Cuáles son los eventos que más recuerdas con tu familia? Los cumpleaños, las fiestas donde bailábamos salsa, música criolla en casa.

¿Cómo fue la relación con tus papis? Nunca viví con mi papá, sí lo llegué a conocer, pero mi relación no fue cercana. Nunca hubo un sentimiento de odio hacia él, pero no tuvo la responsabilidad de crear un vínculo conmigo.

¿Qué tipo de familia consideras que tienes? Es una familia disfuncional, como muchas. Es un matriarcado. Mi abuelita se separó de su esposo también, pero vivían en casa contiguas. Se veían siempre. Como mi papá murió, mi abuelito Eugenio y mi tío Fernando fueron mi imagen paterna. Pero aún así, somos una familia de matriarcado.

¿Qué te enseñó la TV? Que todo es un show y hay que saber jugar si quieres permanecer ahí.

¿Algo que no volverías hacer en TV? Yo no me arrepiento de nada.

¿Si tuvieras que escoger, entre la música, el cine y la actuación? Acá no hay una industria de cine como para elegir. En la TV te convocan si te necesitan, y en el teatro pasa lo mismo. Yo voy donde me convenga, me acomode, donde el personaje sea bueno para mí.

¿Dónde queda el amor? Está en su sitio, supongo. Soy una mujer de 48 años que no tiene novios. Ha tenido dos convivencias. No tengo hijos y creo que está bien.

¿Descartas la maternidad? Ya no puedo, tengo 48 años.