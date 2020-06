Una página de espectáculos ha vuelto viral un supuesto chat del querido futbolista peruano Edison Flores con una jovencita de 20 años. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, las que muestra la cuenta oficial de ‘Orejitas’ Flores conversando con una muchacha en Instagram.

Lo que ha llamado la atención es la reciente publicación de su esposa Ana Siucho, quien ha dejado un extraño mensaje. ¿Estará relacionado a los chat de Flores que han salido a la luz?

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente (...) Pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces un día se te regresará".

Esta sería la conversación en Flores y la joven de 20 años

Edison Flores: ¿Qué edad tienes?

Joven desconocida: Casi 20 ¿Y tú?

Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón).

Joven desconocida: ¿Ya viajaste?

Edison Flores: Aun no. Espero que pronto. ¿Y tú qué tal, estudias?

Lo peor de todo, es que la pagina Tecontamostodito - la misma que difundió más videos intimos de Andrés Wiese - amenaza con sacar más conversaciones del jugador nacional.

"La otra parte de la conversación completa será publicada más tarde. Por favor no tergiversen la información, es una conversación conociéndose este año”.